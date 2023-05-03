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Корпорация хочет «Фольксваген»

Общественность потребовала проверить законность закупки дорогого автомобиля

В Ульяновске общественные активисты просят администрацию президента РФ и надзорные органы проверить законность, обоснованность и необходимость закупки для регионального государственного автономного учреждения — корпорации «Дом.73» минивэна Volkswagen Multivan Т7 long стоимостью 10,15 млн руб. Прокуратура Ульяновской области уже приступила к проверке. Администрация губернатора после появления информации об обращениях в тот же день сообщила об отмене закупки, хотя извещение о ней пока остается на сайте госзакупок. Чиновники объясняют закупку «ошибкой», пообещав, что в корпорации будет проведена внутренняя проверка. Депутаты заксобрания не верят, что это было ошибкой, и намерены поднять вопрос перед профильным ­министром.

Фото: компания Volkswagen

Фото: компания Volkswagen

Во вторник ульяновский общественный активист, независимый юрист и правозащитник Константин Толкачев направил обращения в прокуратуру Ульяновской области, в администрацию президента РФ и правительство РФ, ФАС РФ, в региональный штаб ОНФ с просьбой «проверить законность, обоснованность и необходимость» госзакупки на поставку автомобиля Volkswagen Multivan Т7 long с начальной (максимальной) ценой 10,15 млн руб. для областного государственного автономного учреждения (ОГАУ) «Корпорация развития строительства и инфраструктурных проектов Ульяновской области „Дом.73“».

Извещение о закупке автомобиля было размещено 28 апреля и обновлено 2 мая. Согласно извещению, корпорация «Дом.73», в соответствии с Федеральным законом № 223, запрашивает котировки на поставку автомобиля Volkswagen Multivan T7 long (или эквивалентного) с начальной (максимальной) ценой 10,15 млн руб. Окончание срока подачи котировочных заявок — 11 мая. Отмечается, что источник финансирования заказа — средства, полученные учреждением от приносящей доход деятельности. По требованиям ТЗ, автомобиль должен быть черного цвета, с обивкой алькантарой (итальянской искусственной замшей), с климат-контролем, маршрутным бортовым компьютером, системой распознавания усталости водителя, системами предотвращения столкновений и схода с полосы и т.д.

На сообщение господина Толкачева администрация губернатора отреагировала быстро: уже вечером вторника пресс-служба губернатора сообщила, что по факту проведена проверка, и «выяснилось, что данная закупочная информация размещена ошибочно: в планах руководства был тендер на аренду подобных автомобилей для приема федеральных делегаций». Как пояснила пресс-служба, «в настоящее время публикация о закупочных действиях удалена, руководство корпорации получило взыскание и проводит внутреннюю проверку по факту размещения недостоверной документации».

Между тем в реальности по состоянию на вечер среды документы по тендеру оставались размещенными на сайте госзакупок.

ОГАУ «Корпорация развития строительства и инфраструктурных проектов Ульяновской области „Дом.73“» получило первичную регистрацию в 2015 году. Учредитель — региональное министерство ЖКХ и строительства. Как отмечается на ее сайте, корпорация «нацелена на реализацию государственной жилищной политики и администрирование нацпроекта „Жилье и городская среда“, также ведет разработку проектной документации объектов капстроительства, занимается подбором земельных участков для жилищного строительства, содействием в реализации госпрограмм, социальных и коммерческих проектов жилой застройки, разработкой градостроительной документации муниципальных образований Ульяновской области». По данным Kartoteka.ru, гендиректор корпорации уроженец Баку Владислав Шубин был назначен на эту должность в октябре 2021 года, до этого он в Москве был совладельцем и владельцем ООО «Центр экспертиз», ООО «Твоя стройка», ООО «Техно Стар» и ООО «ГК „Объединение“». По информации Kartoteka.ru, господин Шубин по-прежнему руководит тремя ассоциациями проектировщиков и строителей в Москве. Финансовая отчетность корпорации в открытом доступе отсутствует, сервис Kartoteka.ru сообщает, что «бухгалтерская отчетность данной организации не обнаружена».

Выяснить у Владислава Шубина, для чего корпорации такой дорогой автомобиль и на какие средства компания была намерена его купить, не удалось: в течение дня гендиректор был для комментариев недоступен. Его заместитель Евгений Казаков, непосредственно занимающийся вопросами закупок, от комментариев отказался, послав обратно к пресс-службе облправительства.

В феврале прошлого года, после того как администрация Мелекесского района объявила закупку автомобиля за 3 млн руб., при долгах района 100 млн руб., губернатор Ульяновской области Алексей Русских наложил вето на закупки дорогой техники. Позднее, в марте, было подписано распоряжение губернатора о запрете закупок дорогостоящей ­техники.

Господин Толкачев считает, что размещение закупки автомобиля Volkswagen Multivan «не могло быть ошибкой». «При подготовке любой закупки, даже самой мелкой, надо готовить и визировать у руководства столько документов, что говорить про то, как аренду автомобиля перепутали с покупкой, просто смешно»,— сказал юрист. Он считает, что «несерьезно», когда проверку доверили самой организации, которая сама и размещала информацию о закупке, и «проверять должны внешние надзорные органы». «Несмотря на заявление об отмене закупки, выяснить причины таких неоправданных расходов необходимо, чтобы не допускать подобного впредь. Пока же у меня создалось впечатление, что от распоряжения губернатора о запрете дорогостоящей техники ничего не осталось, и происходит много странных вещей, о которых мы, наверное, даже и не знаем. Вопросов очень много. И есть повод взглянуть на это надзорным органам»,— сказал господин Толкачев.

Председатель комитета по строительству регионального заксобрания Дмитрий Грачев также не верит в «ошибку». По его словам, «к этому факту должно быть самое пристальное внимание», «это не ошибка, здесь не кнопкой ошиблись, здесь море документации». Проверкой, по его мнению, должен заняться председатель областного правительства и контрольного управления администрации губернатора. «Это в голове не укладывается, как можно закупать для корпорации автомобиль за 10 млн руб., когда на всем приходится экономить. У меня стол завален обращениями от социальных объектов, нуждающихся в ремонте,— библиотеки, школы. Там суммы всего-то на сотни тысяч рублей, но им отвечают, что денег нет. А тут — минивэн за 10 миллионов! При этом министры нам то и дело отвечают, мол, негде взять деньги. Вот мы и укажем, где взять, и этот вопрос задам губернатору на его отчете»,— сказал депутат, пообещав, что на ближайшем комитете намерен задать вопросы профильному министру.

В прокуратуре Ульяновской области «Ъ» сообщили, что ведомство уже приступило к проверке по факту закупки минивэна.

Сергей Титов, Ульяновск

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