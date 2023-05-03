Депутаты просят денег на собак

Депутаты оппозиционных фракций заксобрания Оренбургской области требуют «срочно» провести внеочередное заседание для обсуждения вопроса выделения допсредств на отлов и стерилизацию животных. Парламентарии предлагают внести соответствующие изменения в региональный бюджет. Также они считают, что нужно заслушать доклады правительства региона, глав городов о мероприятиях по отлову бродячих животных. Депутаты предлагают 5 мая обсудить порядок проведения внеочередного заседания, а 11 мая провести само заседание. По мнению инициаторов изменений, власть ведет себя «крайне отстраненно и нерешительно» в решении вопроса бездомных животных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Депутаты от оппозиционных фракций заксобрания Оренбургской области требуют «срочно» провести внеочередное заседание областного парламента. Парламентарии хотят вынести на обсуждение вопрос выделения дополнительных средств на отлов и стерилизацию животных. Соответствующее обращение было направлено председателю заксобрания региона Сергею Грачеву. Об этом сообщают представители партий.

С инициативой провести заседание для выработки мер по работе с безнадзорными животными вышли 16 парламентариев, а именно 12 депутатов от КПРФ, два представителя от ЛДПР, один от «Справедливой России — За правду» (СРЗП), а также один независимый депутат.

Парламентарии предлагают внести изменения в региональный бюджет, выделив деньги на мероприятия по отлову безнадзорных животных на территории всей Оренбургской области. Также они считают, что нужно заслушать доклады правительства региона, глав городов о мероприятиях по отлову бродячих животных. Депутаты предлагают 5 мая обсудить порядок проведения внеочередного заседания, а 11 мая провести само заседание.

«К сожалению, власть ведет себя крайне отстраненно и нерешительно в решении этого вопроса, видимо, боясь вызвать недовольство граждан, заняв ту или иную позицию. А тем временем проблема усугубляется, и нападения продолжаются. Считаем, что необходимо срочно решать проблему»,— говорит депутат и руководитель фракции КПРФ в заксобрании Оренбургской области, первый секретарь обкома КПРФ.

Руководитель фракции ЛДПР Максим Щепинов считает, что требование о внеочередном заседании легитимно и его обязаны исполнить: «Региональные и муниципальные власти, видимо, не собираются решать проблему. Непонятно, сколько еще детей мы должны принести в жертву чиновничьему безразличию, чтобы начались какие-то подвижки? ЛДПР говорит о смертельной опасности бродячих собак уже три года, с момента вступления в силу соответствующего Федерального закона. Но сейчас речь идет о жизни наших детей! Поэтому ЛДПР приняла решение о том, чтобы требовать созвать внеочередное заседание оренбургского законодательного собрания. Нас поддержали другие оппозиционные фракции».

Как поясняют в реготделении ЛДПР, по регламенту заксобрания Оренбургской области, если треть всех депутатов (16 человек) подпишет соответствующее требование, то парламентарии будут обязаны собраться на внеочередном заседании.

Ситуация с бездомными животными в регионе обострилась после того, как в середине апреля в результате нападения бездомных собак погиб восьмилетний ребенок. Тогда задержали начальника управления жилищно-коммунального хозяйства (УЖКХ) администрации Оренбурга Анатолия Байкарова. Ему предъявили обвинение по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»). В мэрии сообщили, что Анатолий Байкаров уходит с должности начальника управления ЖКХ.

После происшествия глава Оренбурга Сергей Салмин поручил мэрии подготовить законодательную инициативу на тему решения проблемы бездомных животных. По действующему закону, безнадзорных животных можно только чипировать и отпускать, оренбургские же чиновники настаивают на расширении полномочий муниципалитетов в этой сфере, а также введении ответственности для хозяев, выпускающих собак без присмотра на улицу. По словам мэра, «стерилизация приведет к естественной убыли бродячих животных, но очевидно, что процесс идет очень медленно». Численность бродячих собак в Оренбурге превышает 6 тыс. особей. В этом году на их отлов и стерилизацию город получил 2,5 млн руб. из областного бюджета.

После гибели ребенка в Оренбурге губернатор региона Денис Паслер направил заксобранию предложение внести изменения в Федеральный закон № 498 «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Губернатор предлагает расширить полномочия местных властей в сфере регулирования численности бездомных животных. «То есть регионы в этом случае будут самостоятельно выбирать путь решения вопросов с животными без владельцев. И будут делать это исходя из существующей в территории ситуации и с учетом мнения жителей»,— говорится в сообщении областного правительства. Похожая поправка к закону была внесена в Госдуму еще до инцидента. За «гуманное умерщвление» бездомных животных выступил и спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Также глава региона считает необходимым обязать владельцев домашних животных регистрировать их: «Это позволит снизить количество безнадзорных животных и повысить ответственность владельцев за их судьбу». Кроме того, обновленный закон должен разрешить создавать в муниципалитетах «приюты кратковременного содержания». Что предлагается делать с животными по истечении срока содержания в таких приютах, не сообщается. И еще одно изменение предлагает разрешить «гуманно усыплять» бродячих и домашних животных, если они «проявляют агрессию к людям или другим животным и несут угрозу их жизни и безопасности».

При этом нападения бродячих животных на людей в регионе продолжаются. Так, в конце прошлой недели бродячая собака напала на шестилетнего ребенка. Врачи диагностировали у него рану левой кисти. УМВД России по Оренбургской области проводит проверку.

Ани Айвазян