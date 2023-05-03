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Депутаты просят денег на собак

Три фракции заксобрания Оренбургской области требуют «срочно» провести заседание по вопросу бездомных животных

Депутаты оппозиционных фракций заксобрания Оренбургской области требуют «срочно» провести внеочередное заседание для обсуждения вопроса выделения допсредств на отлов и стерилизацию животных. Парламентарии предлагают внести соответствующие изменения в региональный бюджет. Также они считают, что нужно заслушать доклады правительства региона, глав городов о мероприятиях по отлову бродячих животных. Депутаты предлагают 5 мая обсудить порядок проведения внеочередного заседания, а 11 мая провести само заседание. По мнению инициаторов изменений, власть ведет себя «крайне отстраненно и нерешительно» в решении вопроса бездомных животных.

Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Депутаты от оппозиционных фракций заксобрания Оренбургской области требуют «срочно» провести внеочередное заседание областного парламента. Парламентарии хотят вынести на обсуждение вопрос выделения дополнительных средств на отлов и стерилизацию животных. Соответствующее обращение было направлено председателю заксобрания региона Сергею Грачеву. Об этом сообщают представители партий.

С инициативой провести заседание для выработки мер по работе с безнадзорными животными вышли 16 парламентариев, а именно 12 депутатов от КПРФ, два представителя от ЛДПР, один от «Справедливой России — За правду» (СРЗП), а также один независимый депутат.

Парламентарии предлагают внести изменения в региональный бюджет, выделив деньги на мероприятия по отлову безнадзорных животных на территории всей Оренбургской области. Также они считают, что нужно заслушать доклады правительства региона, глав городов о мероприятиях по отлову бродячих животных. Депутаты предлагают 5 мая обсудить порядок проведения внеочередного заседания, а 11 мая провести само заседание.

«К сожалению, власть ведет себя крайне отстраненно и нерешительно в решении этого вопроса, видимо, боясь вызвать недовольство граждан, заняв ту или иную позицию. А тем временем проблема усугубляется, и нападения продолжаются. Считаем, что необходимо срочно решать проблему»,— говорит депутат и руководитель фракции КПРФ в заксобрании Оренбургской области, первый секретарь обкома КПРФ.

Руководитель фракции ЛДПР Максим Щепинов считает, что требование о внеочередном заседании легитимно и его обязаны исполнить: «Региональные и муниципальные власти, видимо, не собираются решать проблему. Непонятно, сколько еще детей мы должны принести в жертву чиновничьему безразличию, чтобы начались какие-то подвижки? ЛДПР говорит о смертельной опасности бродячих собак уже три года, с момента вступления в силу соответствующего Федерального закона. Но сейчас речь идет о жизни наших детей! Поэтому ЛДПР приняла решение о том, чтобы требовать созвать внеочередное заседание оренбургского законодательного собрания. Нас поддержали другие оппозиционные фракции».

Как поясняют в реготделении ЛДПР, по регламенту заксобрания Оренбургской области, если треть всех депутатов (16 человек) подпишет соответствующее требование, то парламентарии будут обязаны собраться на внеочередном заседании.

Ситуация с бездомными животными в регионе обострилась после того, как в середине апреля в результате нападения бездомных собак погиб восьмилетний ребенок. Тогда задержали начальника управления жилищно-коммунального хозяйства (УЖКХ) администрации Оренбурга Анатолия Байкарова. Ему предъявили обвинение по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»). В мэрии сообщили, что Анатолий Байкаров уходит с должности начальника управления ЖКХ.

После происшествия глава Оренбурга Сергей Салмин поручил мэрии подготовить законодательную инициативу на тему решения проблемы бездомных животных. По действующему закону, безнадзорных животных можно только чипировать и отпускать, оренбургские же чиновники настаивают на расширении полномочий муниципалитетов в этой сфере, а также введении ответственности для хозяев, выпускающих собак без присмотра на улицу. По словам мэра, «стерилизация приведет к естественной убыли бродячих животных, но очевидно, что процесс идет очень медленно». Численность бродячих собак в Оренбурге превышает 6 тыс. особей. В этом году на их отлов и стерилизацию город получил 2,5 млн руб. из областного бюджета.

После гибели ребенка в Оренбурге губернатор региона Денис Паслер направил заксобранию предложение внести изменения в Федеральный закон № 498 «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Губернатор предлагает расширить полномочия местных властей в сфере регулирования численности бездомных животных. «То есть регионы в этом случае будут самостоятельно выбирать путь решения вопросов с животными без владельцев. И будут делать это исходя из существующей в территории ситуации и с учетом мнения жителей»,— говорится в сообщении областного правительства. Похожая поправка к закону была внесена в Госдуму еще до инцидента. За «гуманное умерщвление» бездомных животных выступил и спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Также глава региона считает необходимым обязать владельцев домашних животных регистрировать их: «Это позволит снизить количество безнадзорных животных и повысить ответственность владельцев за их судьбу». Кроме того, обновленный закон должен разрешить создавать в муниципалитетах «приюты кратковременного содержания». Что предлагается делать с животными по истечении срока содержания в таких приютах, не сообщается. И еще одно изменение предлагает разрешить «гуманно усыплять» бродячих и домашних животных, если они «проявляют агрессию к людям или другим животным и несут угрозу их жизни и безопасности».

При этом нападения бродячих животных на людей в регионе продолжаются. Так, в конце прошлой недели бродячая собака напала на шестилетнего ребенка. Врачи диагностировали у него рану левой кисти. УМВД России по Оренбургской области проводит проверку.

Ани Айвазян

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