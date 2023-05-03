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Жителя Казани оштрафовали за лозунг «Миру мир» на Первомай

Вахитовский райсуд Казани оштрафовал на 15 тыс. руб. местного жителя Наиля Мухаметшина, который проводил одиночный пикет 1 мая. Он был признан виновным по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация использования Вооруженных сил России). Об этом «Ъ-Казань» рассказал адвокат Адель Хайдаршин.

Согласно решению суда, господин Мухаметшин развернул на улице Баумана плакат с надписями «Миру мир», «Нет войне» и «Свободу политзаключенным». Полиция расценила это как «публичный призыв воспрепятствованию использования ВС РФ» и задержала мужчину. Суд с этими доводами согласился.

«Материалами дела не подтверждается, что вышеуказанный плакат демонстрировался с целью поддержать авторитет ВС РФ или сформировать позитивное отношение окружающих к их использованию»,— сказано в решении суда.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"

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