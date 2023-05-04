Журналист Сергей Ерженков приговорен к восьми месяцам ограничения свободы по делу о вандализме

Мировой суд в Касимовском районе Рязанской области приговорил к восьми месяцам ограничения свободы журналиста «Осторожно Media» Cергея Ерженкова. Его признали виновным по делу о вандализме за надпись «Путин, уходи» на памятнике Ленину в Касимове (ч.2 ст. 214 2 УК РФ). Аналогичная мера назначена в отношении блогера Сергея Скореева, который, по версии следствия, снимал памятник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Cергей Ерженков

Фото: Алексей Абанин, Коммерсантъ Cергей Ерженков

Фото: Алексей Абанин, Коммерсантъ

«РИА Новости» сообщает, что осужденным запрещено покидать дом с 22:00 до 6:00, менять место жительства или работы, выезжать за пределы муниципального образования без согласования специализированного органа.

Надпись на памятнике нанесли 4 марта 2022 года. Как сообщила Ксения Собчак в своем Telegram-канале, прокурор в суде заявил, что Сергей Ерженков и Сергей Скореев нанесли ущерб государству, оскорбили президента, критиковали спецоперацию и осквернили памятник.

Сергей Ерженков во время судебного заседания заявил, что признал вину, однако считает дело о вандализме «политической ширмой». Он добавил, что получил гуманитарную визу Германии и планировал переехать из России, но приезжал на судебные слушания, надеясь на другое решение.

Сергей Ерженков сказал, что при задержании на следующий день после акции, 5 марта 2022 года, его пытали сотрудники ФСБ из Владимирской области. Впервые о пытках он рассказал в апреле 2022 года. Тогда УМВД по Рязанской области сообщило, что сотрудники подразделения собственной безопасности проверили информацию и не нашли ей подтверждения.

Лусине Баласян