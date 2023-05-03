«Молот» продал в клуб КХЛ своего лучшего снайпера

В Высшей хоккейной лиге, где выступает ХК «Молот» (Пермь) открылось трансфертное окно. Игроки получили возможность перехода в другой клуб и перезаключению контрактов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Даниил Сероух Фото: Даниил Сероух

Первые изменения произошли в ХК «Молот». Как сообщает пресс-служба клуба, нападающий Даниил Сероух переходит в ХК «Сочи». Клуб КХЛ заплатит пермской команде денежную компенсацию, размер которой не раскрыт.

Всего за «Молот» 25-летний форвард провел 150 матчей, в которых набрал 61 (35+26) балл за результативность, а в минувшем сезоне стал лучшим снайпером команды.

В то же время продлен контракт с нападающим Дмитрием Белохоновым. В прошлом сезоне в 47 матчах он набрал 17 (6+11) очков.