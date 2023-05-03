«Акрон» уступил в серии пенальти «Краснодару» и вылетел из Кубка России

Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» в рамках первого этапа финала Пути регионов «Фонбет» Кубка России на выезде встречался с «Краснодаром». Основное время матча закончилось со счетом 0:0. В серии пенальти «Краснодар» переиграл «Акрон» со счетом 4:2.

Тольяттинская команда завершила выступление в Кубке России. В полуфинале турнира «Акрон» в Жигулевске победил московский «Спартак» со счетом 2:1. «Краснодар» на своем поле одолел «Крылья Советов», переиграв другой клуб из Самарской области в серии пенальти (основное время игры завершилось со счетом 2:2).

«Краснодар» в рамках второго этапа финала Пути регионов турнира сыграет 17 мая с «Уралом» из Екатеринбурга. Победитель этого противостояния выйдет в Суперфинал Кубка России, где сразится с московским ЦСКА. Решающий матч турнира пройдет 11 июня на столичном стадионе «Лужники».

Андрей Сазонов