Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Акрон» уступил в серии пенальти «Краснодару» и вылетел из Кубка России

Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» в рамках первого этапа финала Пути регионов «Фонбет» Кубка России на выезде встречался с «Краснодаром». Основное время матча закончилось со счетом 0:0. В серии пенальти «Краснодар» переиграл «Акрон» со счетом 4:2.

Тольяттинская команда завершила выступление в Кубке России. В полуфинале турнира «Акрон» в Жигулевске победил московский «Спартак» со счетом 2:1. «Краснодар» на своем поле одолел «Крылья Советов», переиграв другой клуб из Самарской области в серии пенальти (основное время игры завершилось со счетом 2:2).

«Краснодар» в рамках второго этапа финала Пути регионов турнира сыграет 17 мая с «Уралом» из Екатеринбурга. Победитель этого противостояния выйдет в Суперфинал Кубка России, где сразится с московским ЦСКА. Решающий матч турнира пройдет 11 июня на столичном стадионе «Лужники».

Андрей Сазонов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...