С мобилизованного из Татарстана взыскали 600 тысяч рублей долга по алиментам

Приставы взыскали с жителя Новошешминского района Татарстана, ранее мобилизованного для участия в специальной военной операции РФ на Украине, долги по алиментам ребенку в сумме около 600 тыс. руб.
Как следует из сообщения пресс-службы ГУФССП России по Татарстану, ранее мужчина продолжительное время не оплачивал содержание ребенка.
Должник по возвращении в отпуск из зоны СВО «произвел полную выплату», говорится в сообщении. «Исполнительные производства по взысканию алиментных платежей приостановлению не подлежат»,— отмечают в службе судебных приставов.