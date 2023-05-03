С мобилизованного из Татарстана взыскали 600 тысяч рублей долга по алиментам

Приставы взыскали с жителя Новошешминского района Татарстана, ранее мобилизованного для участия в специальной военной операции РФ на Украине, долги по алиментам ребенку в сумме около 600 тыс. руб.

Как следует из сообщения пресс-службы ГУФССП России по Татарстану, ранее мужчина продолжительное время не оплачивал содержание ребенка.

Должник по возвращении в отпуск из зоны СВО «произвел полную выплату», говорится в сообщении. «Исполнительные производства по взысканию алиментных платежей приостановлению не подлежат»,— отмечают в службе судебных приставов.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"