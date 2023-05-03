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Коммерсантъ FM
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В Запорожской области отменили парад Победы из-за возможных провокаций

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в регионе ограничат проведение праздничных мероприятий 9 Мая. Парад Победы и шествие «Бессмертный полк» отменили в связи «с возможными провокациями».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«В связи с мерами безопасности от возможных провокаций противника проведение праздничных мероприятий на территории Запорожской области будет ограничено»,— написал господин Балицкий в своем Telegram-канале. Жители смогут принять участие в «Бессмертном полку» в онлайн-формате. Врио губернатора добавил, что подписал распоряжение об установлении дополнительного выходного дня в Запорожской области 10 мая.

В 2023 году в России не будет проводиться очное шествие «Бессмертный полк». Это связано с отказом нескольких регионов организовывать шествие в связи с возможными угрозами. Парад Победы «по соображениям безопасности» отменили власти Крыма, Белгородской, Курской, Саратовской, Липецкой, Херсонской, Орловской, Псковской областей.

Лусине Баласян

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