Бывшего замначальника жилинспекции Адыгеи осудили за взятку

Бывшего заместителя начальника жилищной инспекции Адыгеи осудили за получение взятки в размере 149 тыс. руб. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СКР по Республике Адыгея Фото: пресс-служба СУ СКР по Республике Адыгея

В ходе заседания было установлено, что в период с декабря 2018 года по январь 2020 года мужчина получил от директора управляющей компании деньги за увод от административной ответственности за нарушение правил лицензирования по управлению многоквартирными домами.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере). Рассмотрев материалы, собранные в результате расследования, суд счел вину фигуранта доказанной. Бывшему заместителю руководителя организации назначили наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима на 3,5 года. Мужчину лишили права занимать должности представителей власти на 5 лет. Приговор не вступил в законную силу.

Анастасия Донскова

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