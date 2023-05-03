Приговор попал под сокращение

Верховный суд Башкирии смягчил приговор бывшему заместителю начальника отдела полиции Уфимского района Андрею Теплову, которого в декабре прошлого года Кировский районный суд Уфы приговорил к пяти годам и шести месяцам колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере. Следствие установило, что Андрей Теплов и его сообщник Вадим Бахтизин похитили у уфимского предпринимателя более 23 млн руб., полученных за помощь в прекращении уголовного преследования. При смягчении приговора суд учел некое хроническое заболевание подсудимого. Прокуратура пока не определилась, будет ли обжаловать решение апелляционной инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Верховный суд Башкирии пересмотрел приговор бывшему заместителю начальника отдела полиции Уфимского района Андрею Теплову. В декабре 2022 года Кировский районный суд Уфы приговорил экс-полицейского к пяти годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима, а его знакомого Вадима Бахтизина — к пяти годам. Они были признаны виновными в мошенничестве в крупном и особо крупном размерах (ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ).

С апелляционными жалобами в ВС Башкирии обратились как осужденные, так и прокуратура республики.

Как было ранее установлено в суде, в 2018 году Андрей Теплов узнал, что Уфимский межрайонный следственный отдел расследует уголовные дела в отношении бизнесмена Александра Киселева. Он обвинялся в мошенничестве и изнасиловании. Через своего знакомого Вадима Бахтизина полицейский связался с предпринимателем и предложил помощь — за 23 млн руб. он обещал добиться прекращения уголовных дел или оправдательного приговора. Уголовное дело об изнасиловании было оценено в 13 млн руб., а за решение вопроса по мошенничеству экс-полицейский попросил 10 млн руб.

Деньги Андрею Теплову, следует из материалов дела, передал как сам Александр Киселев, который, как оказалось, записывал встречи с полицейским на диктофон, так и брат предпринимателя. Позднее Киселев передаст записи встреч с полицейским сотрудникам УФСБ по Башкирии.

Брат Александра Киселева рассказал в суде, что для передачи денег встречался с Вадимом Бахтизиным, который оставлял себе по 100-150 тыс. руб. за посредничество. После того как предпринимателю вынесли приговор, он встречался лично с Тепловым, который обнадеживал, что «пытался и пытается помочь» его брату, но «в случае неудачи он вернет деньги».

В 2020 году Александр Киселев был осужден за фальсификацию доказательств и покушение на мошенничество к трем годам и восьми месяцам лишения свободы. Позднее ВС Башкирии смягчил наказание, изменив срок на условный. По делу об изнасиловании предприниматель был оправдан, сообщил «Ъ-Уфа» его адвокат Руслан Альмухаметов. 15 мая ВС Башкирии рассмотрит апелляционное представление прокуратуры на этот приговор.

Представитель гособвинения просил ВС Башкирии отменить приговор Кировского райсуда, назначив каждому из подсудимых по 12 лет лишения свободы со штрафом в размере 22,9 млн руб., а также запретом Андрею Теплову занимать должности в правоохранительных органах. По мнению гособвинителя, суд первой инстанции не принял во внимание показания свидетелей, которые подтвердили выводы следствия о передаче взятки должностным лицам правоохранительных органов.

Адвокат Андрея Теплова Тимур Суфиянов в апелляционной жалобе просил принять во внимание состояние здоровья подзащитного и его родителей, участие в благотворительной деятельности и наличие кредитных обязательств и назначить ему наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

Осужденный Вадим Бахтизин также просил смягчить ему наказание.

ВС Башкирии, приняв во внимание наличие у Андрея Теплова хронических заболеваний, смягчил ему наказание на два месяца — до пяти лет и четырех месяцев лишения свободы.

Вадиму Бахтизину и представителю гособвинения в удовлетворении жалоб было отказано.

В пресс-службе прокуратуры Башкирии сообщили «Ъ-Уфа», что решение об оспаривании апелляционного определения ВС Башкирии пока не принято.

Адвокат Виктор Мурашев, представляющий интересы Вадима Бахтизина, от комментариев отказался.

Карина Мамаева