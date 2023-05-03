«Интеграл» рассчитали с ошибками

Апелляционная инстанция отменила обвинительный приговор в отношении экс-директора АО «Интеграл» Альфата Назмиева и вернула уголовное дело прокурору для устранения нарушений. В 2022 году Кировский райсуд Уфы приговорил застройщика к двум с половиной годам в колонии-поселении, признав виновным в злоупотреблении полномочиями. «Интеграл» собрал с дольщиков около 515 млн руб. для строительства домов в Уфе, однако их возведение не завершил, деньги покупателям не вернул. Прокуратура просила приговорить подсудимого к восьми годам лишения свободы. Предприниматель вину не признал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владельцу «Интеграла», который не достроил квартиры дольщикам, удалось убедить суд отменить обвинительный приговор

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Владельцу «Интеграла», который не достроил квартиры дольщикам, удалось убедить суд отменить обвинительный приговор

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Верховный суд Башкирии отменил приговор Кировского райсуда Уфы в отношении бывшего гендиректора и владельца АО «Интеграл» 64-летнего Альфата Назмиева и вернул дело в прокуратуру для устранения нарушений. В ноябре прошлого года предприниматель был признан виновным в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ) и приговорен к двум с половиной годам в колонии-поселении, однако в связи с истечением сроков давности его освободили от наказания.

Альфат Назмиев обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в 2012-2016 годах «Интеграл», генеральным директором которого тогда был подсудимый, заключил 238 договоров долевого участия и инвестирования с физическими и юридическими лицами на общую сумму 514,8 млн руб. Эти средства, как полагает обвинение, предприниматель под предлогом строительства многоквартирных домов потратил на цели, не связанные со строительством. Застройщик, по версии следствия, показывал покупателям разрешительную документацию на строительство и «создавал видимость» начала строительства, чтобы «придать законность своей деятельности».

В 2012 «Интеграл» анонсировал строительство трех многоквартирных домов в Уфе: двух на улице Ахметова и одного на участке, ограниченном улицами Комсомольской и Тихорецкой. Дома в итоге достроены не были, а деньги дольщикам не вернули. В удовлетворении гражданских исков потерпевших о взыскании компенсации за причиненный материальный ущерб было отказано.

В 2018 году «Интеграл» и Альфат Назмиев были признаны банкротами. В 2020 году арбитражный суд Башкирии привлек предпринимателя к субсидиарной ответственности по обязательствам компании. Пять многоэтажных домов в Нефтекамске достроило МУП «Нефтекамскстройзаказчик», потратив на это около 500 млн руб. В прошлом году Федеральный Фонд развития территорий сообщил, что на компенсационные выплаты обманутым дольщикам двух домов «Интеграла» по улице Ахметова в Уфе направят около 900 млн руб.

Кировский райсуд Уфы переквалифицировал действия Альфата Назмиева на злоупотребление полномочиями в коммерческой организации. В приговоре указано, что подсудимый, безосновательно рассчитывая на улучшение финансовой ситуации, потратил средства, полученные от участников строительства, нецелевым образом и неэффективно. В частности, направил их «на иные виды финансово-хозяйственной деятельности «Интеграла» и погашение задолженности компании перед банками за обслуживание кредитов, а также на расчеты с поставщиками товаров и услуг».

Альфат Назмиев вину не признал и просил вынести оправдательный приговор. В апелляционной жалобе он сообщил, что потратил на строительство домов 477 млн руб., то есть 93% внесенных дольщиками платежей. По его словам, дома не были достроены по экономическим причинам, а после начала процедуры банкротства компании он был выведен из ее руководства. На момент начала банкротных процедур «Интеграл» обладал активами на 2 млрд руб., которых было достаточно для завершения строительства, «однако имущество конкурсными управляющими продавалось и продается за бесценок», заявил предприниматель в суде.

Гособвинение также не согласилось с приговором райсуда и просило признать Альфата Назмиева виновным по ч. 4 ст.159 УК РФ и назначить ему восемь лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. В качестве доводов представитель прокуратуры заявлял, что суд оставил без внимания доказательства, подтверждающие нецелевое использование средств, превышение доходов «Интеграла» над расходами, отсутствие права на строительство при заключении договоров долевого участия, вывод денег на счета подконтрольных фирм и самого Назмиева.

Верховный суд Башкирии обратил внимание на противоречия в обвинительном заключении, например, следствие не привело данные об источниках формирования потраченных на строительство средств. Также указывалось, что дольщики вносили средства до июня 2016 года, тогда как последние квартиры по плану должны были сдаваться в марте 2018 года. «Суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что имеющиеся противоречия в обвинительном заключении указывают на его составление с нарушением закона, что исключает возможность рассмотрения уголовного дела по существу»,— отмечается в апелляционном определении.

В прокуратуре Башкирии еще не решили, будут ли подавать кассационную жалобу.

Адвокат Игорь Ермолаев полагает, что после возвращения уголовного дела в прокуратуру надзорное ведомство, внеся уточнения, будет настаивать на прежней квалификации обвинения.

«Учитывая, что суд первой инстанции переквалифицировал действия подсудимого на ст. 201 УК РФ, велика вероятность, что следственный орган пойдет именно по этому пути, хотя такой обязанности у него нет. Учитывая, что срок давности привлечения к уголовной ответственности по ст. 201 УК РФ истек, есть вероятность, что в случае согласия обвиняемого дело может быть прекращено за истечением сроков давности. Если же обвиняемый будет возражать, то речь должна идти либо о прекращении дела по реабилитирующим основаниям, либо о направлении дела в суд для рассмотрения по существу»,— прокомментировал адвокат, бывший следователь по особо важным делам СКР Алексей Гривцов.

Влада Шипилова