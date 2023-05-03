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Поезда «Таврия» запустят между Москвой и Феодосией 26 мая

Поезда «Таврия» между Москвой и Феодосией запустят 26 мая. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Фото: Пресс-служба компании «Гранд сервис экспресс»

Фото: Пресс-служба компании «Гранд сервис экспресс»

Одноэтажный состав №161/162 и двухэтажный №163/164 будут следовать по очереди со временем отправления из Москвы 14:50 и 18:06 (на следующий день).

«По маршруту поезда проходят через Рязань, Воронеж и Ростов-на-Дону. На территории Крыма поезда делают остановки на станциях Керчь Южная — Новый парк, Багерово, Семь Колодезей и Владиславовка»,— говорится в сообщении.

Поезда будут курсировать между городами до конца сентября текущего года.

Анастасия Донскова

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