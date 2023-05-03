Гостилицы проверят на безопасность

Северо-Западная транспортная прокуратура (СЗТП) организовала проверку по факту возгорания ангара на аэродроме Гостилицы в Ломоносовском районе Ленинградской области, в котором находились два вертолета. Надзорное ведомство интересует качество соблюдения правил противопожарной безопасности на объекте. ЧП произошло в среду, 3 мая, примерно в 6:30 утра. Пострадавших нет. Летательные аппараты также не повреждены. По одной из версий, причиной возгорания стали загоревшиеся автопокрышки, по другой — неисправность аккумулятора детского автомобиля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пожар мог случиться из-за загоревшихся автомобильных покрышек

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Пожар мог случиться из-за загоревшихся автомобильных покрышек

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Транспортная прокуратура установит все обстоятельства, проверит обеспечение пожарной безопасности, при наличии оснований примет меры»,— говорится в сообщении СЗТП.

Как рассказали корреспонденту «Ъ-СПБ» в пресс-службе СЗТП, находившиеся в ангаре вертолеты остались без повреждений. Технику успели эвакуировать до приезда спасателей. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. В региональном управлении МЧС России пояснили, что общая площадь возгорания составила 15 кв. м. К 7 утра задымление было локализовано. Открытого огня не наблюдалось.

Ранее в городских СМИ появилась информация, что пожар мог случиться из-за загоревшихся автомобильных покрышек. Как стало известно «Ъ-СПб», по другой версии, в ангаре находились два детских электрических автомобиля, зарядное устройство на одном из которых начало тлеть. После этого появились характерный едкий запах и дым. Все это заметил делавший обход сотрудник аэродрома и потушил машину, не дав пламени разгореться. Как внутри помещения оказались детские автомобили и каково их предназначение — на данный момент неизвестно.

Аэродром Гостилицы был построен в 1972 году как узловая летная площадка и предназначался для использования в сельскохозяйственных целях. Он считается самым крупным в Северо-Западном федеральном округе. Сегодня на нем выполняются полеты воздушными судами общей, экспериментальной и спортивной авиации, а также проводятся региональные соревнования по высшему пилотажу и праздники. На постоянной основе там базируется около 30 летательных аппаратов различных типов и классов, включая Як-18Т, Як-52, Piper-Tomahawk, Cessna-150 и Cessna-172. Кроме того, в Гостилицы часто прилетают самолеты с соседних аэродромов и других городов.

Андрей Кучеров