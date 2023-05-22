Победитель четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России», генеральный директор ООО «РЖД Терминал» Олег Николаев:

Участие в таком конкурсе — это всегда исключительный опыт не только общения с разносторонними, яркими и опытными в различных областях людьми, но и решения неординарных задач. Это проверка себя, своих знаний и компетенций, проверка характера, уровня своих возможностей, в том числе коммуникативных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой РСВ Фото: Предоставлено пресс-службой РСВ

О «Лидерах России» узнал от коллег, которые участвовали в первом сезоне. Одним из ярких воспоминаний остается совместное с другими участниками конкурса решение задачи по устранению чрезвычайной ситуации с разливом химикатов в центре города Н — настолько реалистично организаторами была сымитирована ситуация ЧС и непрерывно возникающие проблемы при ее ликвидации.

Опыт участия в конкурсе помогает мне до сих пор. Во-первых, это была проверка себя. Обратная связь всегда помогает фокусироваться на зонах возможного роста. Во-вторых, это новые интересные знакомства и полезные связи сообщества «Лидеров России» и клуба «Эльбрус», которые, безусловно, содействуют как личному росту, так и развитию твоей компании, страны. В-третьих, такой конкурс своего рода экспресс-курс по школе жизни. Полученный опыт от происходящих событий и приобретенные знания ты можешь не только сам применять на практике, но и делиться им с коллегами, знакомыми, передавать молодому поколению. Сейчас стартовал пятый сезон. Я всем рекомендую участвовать в конкурсе!