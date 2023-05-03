Новый ректор ПГНИУ вошел в состав совета по присуждению краевых премий в области науки

Исполняющий обязанности ректора Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Игорь Германов вошел в состав совета по присуждению премий Пермского края в области науки. Соответствующий указ губернатора Пермского края Дмитрия Махонина опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

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Этим же указом из совета исключаются экс-ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников и бывший заместитель министра образования и науки Пермского края Екатерина Черепанова. Игорь Германов был назначен и.о. руководителя ПГНИУ в феврале этого года после того как Дмитрий Красильников покинул должность досрочно по состоянию здоровья.