Победитель третьего сезона конкурса «Лидеры России», заместитель руководителя секретариата заместителя председателя правительства Российской Федерации Федор Крошин:

Поучаствовать в конкурсе «Лидеры России», как это часто бывает, меня позвал друг. Опыт, приобретенный за время участия в конкурсе, заключается в понимании, что Россия — это действительно страна возможностей. Участники конкурса подтверждают это каждый день, со многими из них мы крепко дружим.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой РСВ Фото: Предоставлено пресс-службой РСВ

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, обращаясь к нам после финала конкурса «Лидеры России», произнес слова, которые мне запомнились, и я воспринял их как красный восклицательный знак после победы: «Вам представилась возможность двигаться вперед, важно и другим создавать такую возможность! Отбирая людей по компетенциям и навыкам, честно и открыто!» Сергей Владиленович говорил о том, что важно быть успешными, быть ролевой моделью, примером для детей, мотивировать их, делиться своими выводами и быть открытыми, транслировать принципы, правила лидеров следующему поколению.

Я работаю в правительстве Российской Федерации под руководством своего наставника Дмитрия Чернышенко, с которым встретился благодаря конкурсу. Встретил людей, которые участвуют в конкурсах президентской платформы «Россия — страна возможностей», чтобы сделать свою страну лучше. Это заряжает меня энергией, идеями и верой в правильность нашего дела.