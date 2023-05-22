Победитель четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России», министр образования и науки Луганской народной республики Иван Кусов:

Я участвовал в конкурсе «Лидеры России» несколько раз, в том числе когда работал заместителем губернатора города Севастополя. В четвертом сезоне, когда я участвовал в треке «Наука» и победил, работал в должности проректора по стратегическим коммуникациям Севастопольского государственного университета. Сейчас — министр образования и науки Луганской народной республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой РСВ Фото: Предоставлено пресс-службой РСВ

Опыт, безусловно, полезный. Подходы к оценке управленцев, принципы и критерии, по которым оценивают лидеров на конкурсе, отражают современный подход к кадровой политике руководства страны. Открытость, конкурентность, ценность образования и компетенций, проактивность, командная работа, патриотизм — этим пропитано все в конкурсе, и ты заряжаешься, когда участвуешь.

Мне с самого начала хотелось победить, как и многим, но и само участие — это интересное приключение. Узнал о конкурсе в новостях, попробовал поучаствовать, видел истории успеха победителей, продолжал идти к цели, пока не удалось выиграть.

Сам формат конкурса многому учит — быстрее и лучше проводить совещания, распределять задачи, переключаться с одного проекта на другой, не теряя фокуса, добиваться результата командой в установленный срок, несмотря ни на что. И, конечно, конкурс «Лидеры России» — это доступ в особое сообщество, где можно получить консультации у ведущих наставников или найти единомышленников с компетенциями и серьезным опытом.