Победитель второго сезона конкурса управленцев «Лидеры России», вице-губернатор, заместитель председателя правительства по инвестиционной и экономической политике, министр экономического развития, туризма и внешних связей оренбургской Области Игнат Петухов:

Конкурс «Лидеры России» — это не только возможность прокачать свои знания и компетенции. Ты попадаешь в круг реально неравнодушных людей, которые каждый день делают страну лучше. Тем, кто не победил с первого раза, скажу, что не нужно отчаиваться. Наоборот, нужно пробовать свои силы вновь и вновь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Оренбургской области Фото: пресс-служба правительства Оренбургской области

«Лидеры России» — это сообщество профессионалов. Каждый из нас может обратиться друг к другу за советом и помощью. Сейчас мы активно настраиваем процессы по развитию Оренбургской области и подбираем команду прошедших через конкурс «Лидеры России». Так делают многие регионы. Поэтому, посоветовавшись с коллегами, на встрече с президентом России Владимиром Путиным я предложил создать кадровое агентство на базе платформы «Россия — страна возможностей», которая дает дорогу в будущее людям со всей страны. Горжусь тем, что являюсь частью этой команды.