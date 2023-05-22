Победительница третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России», заместитель председателя правительства Архангельской области Олеся Старжинская:

О конкурсе я узнала из новостей интернет-агентств. Подала заявку, потому что очень хотела проверить себя и, конечно же, победить. Участие в конкурсе «Лидеры России» стало для меня событием, с которого начались значимые изменения в моей профессиональной деятельности. Победа в этом проекте дала возможность попробовать силы на государственной службе. И все получилось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой РСВ Фото: Предоставлено пресс-службой РСВ

После полуфинала трека «Здравоохранение» меня пригласили на встречу с наставником — руководителем Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой. Тогда я впервые лично общалась с человеком, которого до этого видела только по телевизору. Этот разговор запомнился. Очень мотивирующий момент.

Во всем, что происходит в моем профессиональном развитии, я благодарна конкурсу «Лидеры России» и моему наставнику Михаилу Альбертовичу Мурашко. Он стал моим наставником и многому меня научил. Я очень благодарна. Сразу после конкурса Михаил Альбертович пригласил меня на работу — в моем случае сработал тот самый социальный лифт. Сегодня я могу точно сказать, что новые умения, навыки и знания, полученные мною в Министерстве здравоохранения, стали серьезным вкладом в мой профессиональный и личностный рост. Конкурс «Лидеры России» — это очень крутой нетворкинг. Люди, с которыми я начала взаимодействовать на площадке проекта, включая наставников, на текущий момент помогают и поддерживают меня, учат и наставляют, делятся своим личным и профессиональным опытом. Спасибо за это платформе «Россия — страна возможностей»!