СКР начал проверку после экстренной посадки самолета в Сочи

Краснодарским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР начата проверка по факту экстренной посадки самолета, который шел по маршруту Стамбул — Москва (Домодедово). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, 3 мая рейс Стамбул — Москва (Домодедово) совершил экстренную посадку в аэропорту Сочи. По данным СМИ, у лайнера авиакомпании Red Wings возникли проблемы с наддувом, в связи с этим сработал датчик аварийной посадки. На борту находилось 44 человек. Пострадавших в ходе инцидента нет.

Олег Исаев

Читайте нас в Telegram