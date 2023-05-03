ПСБ и Научно-исследовательский финансовый институт Минфина разработают индекс сберегательно-инвестиционной активности населения. В рамках проекта стороны будут вести систематический мониторинг знаний и навыков граждан России в сфере сбережений и инвестиций, а также информировать общество, государственные институты и предпринимателей о развитии инвестиционного сектора. «Регулярные замеры покажут динамику изменений, позволят сделать прогнозы о переменах в сберегательно-инвестиционной активности и будут способствовать разработке новых актуальных решений, а это, в свою очередь, — укреплению устойчивости российской экономики»,— заявили в ПСБ.

Авиакомпания Royal Air Maroc возобновила полеты в Россию, говорится в сообщении аэропорта Домодедово. Рейсы между Москвой и Касабланкой будут выполняться регулярно — два раза в неделю на самолетах Boeing 737. «Это еще один шаг к развитию перспективного маршрута и расширению географии полетов россиян»,— сказал директор Домодедово Андрей Павлов.

Россельхозбанк за последние пять лет вложил в российское садоводство более 45 млрд руб. За 10 лет он участвовал в реализации 25 инвестпроектов в этой отрасли, сообщила руководитель центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования РСХБ Анна Осетрова. По ее словам, из общей суммы кредитования около 5 млрд руб. предоставлено садоводам Северного Кавказа, причем поддержано порядка 10 проектов по закладке садов интенсивного типа.