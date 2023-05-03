Ярославского водителя будут судить за гибель семейной пары в ДТП

66-летний житель Ярославской области обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух человек. Об этом рассказали в пресс-службе ярославской прокуратуры.

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Фото: ГУ МЧС по Ярославской области Место происшествия

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Само ДТП случилось 10 июля 2022 года, на трассе «М-8» в Даниловском районе столкнулись «Сузуки Гранд Витара» и «Тойота Авенсис». За рулем «Сузуки» и находился 66-летний водитель, управлявший машиной друга.

Следствие считает, что обвиняемый выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Тойотой», в которой ехала семья из четырех человек, включая детей 8 и 4 лет. «В результате ДТП супруги погибли на месте, здоровью ребенка 8 лет причинен тяжкий вред»,— отметили в прокуратуре.

По факту аварии было возбуждено уголовное дело. Теперь оно передано для рассмотрения по существу в Даниловский районный суд.

Андрей Иванов