Пермская IT-компания, вывезшая персонал за рубеж, резко нарастила выручку

Пермское ООО «Иксолла» — юрлицо IT-компании Xsolla — раскрыло информацию о финансовых результатах за 2022 год. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании составила 7,3 млрд руб. (в 2021-м — 2,3 млрд руб.). При этом чистой убыток компании за год тоже почти троекратно увеличился — с 57,6 до 151,2 млн руб. До 2021 года общество демонстрировало прибыль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс.Карты Фото: Яндекс.Карты

Xsolla занимается разработкой решений для монетизации видеоигр. Компания была основана предпринимателем Александром Агапитовым в 2005 году в Перми, первоначально называлась 2Pay. В 2010-м главный офис перенесли в Лос-Анджелес, а название сменилось на Xsolla. Компания сохранила офис в Перми, а также открыла представительства в Южной Корее, Китае и Германии и других странах. По информации на сайте Xsolla, ее сервисы работают более чем в 200 странах и в 130 валютах.

В марте 2022 года стало известно, что Xsolla может перевести часть сотрудников пермского офиса за рубеж — в новое подразделение в Малайзии. В декабре корпорация ликвидировала пермское ООО «Иксолла русский холдинг» — головную компанию своего подразделения в РФ. ООО «Иксолла» по-прежнему зарегистрировано в Перми, однако с января этого года его основным учредителем является не сам господин Агапитов, как раньше, а корпорация «Иксолла холдинг компани» (США).