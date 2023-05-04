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Коммерсантъ FM
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Age Of Innocence представляет летнюю коллекцию

Age of Innocence представляет летнюю капсулу — коллекцию, посвященную ярким краскам и анималистичным принтам.

Женская обувь выполнена из мягкой замши в тёплых апельсиновых, шоколадных и фисташковых оттенках, есть модели из глянцевой лакированной кожи в розовом, голубом и зеленом цветах. Также в коллекции появятся туфли с открытой пяткой и мюли с глубокими вырезами, подчеркивающими красоту стопы и визуально удлиняющие ноги.

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Фото: Age of Innocence

Фото: Age of Innocence

Фото: Age of Innocence

Фото: Age of Innocence

Фото: Age of Innocence

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Фото: Age of Innocence

Фото: Age of Innocence

Фото: Age of Innocence

Фото: Age of Innocence

Фото: Age of Innocence

Для детей выходят туфли, балетки и кеды в сочных и карамельных оттенках, а также модном сочетании цветов color block.

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