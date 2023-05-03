В Гамбурге обыскали яхту Luna, предположительно принадлежащую Фархаду Ахмедову

Сегодня, 3 мая, сотрудники Генеральной прокуратуры Франкфурта и Федерального управления уголовной полиции Германии (BKA) провели обыск на яхте Luna, пришвартованной в Гамбурге и принадлежащей «67-летнему бизнесмену из Российской Федерации». Об этом сообщило BKA. Оно не раскрывает имени владельца яхты, однако СМИ ранее сообщали, что предположительно она принадлежит российскому миллиардеру Фархаду Ахмедову.
Яхта Luna
Фото: Steven Hutchings / TNN / dpa Picture-Alliance / AFP
По данным Der Spiegel, в обыске участвовало около 30 сотрудников правоохранительных органов. В заявлении BKA говорится, что владелец Luna находится под санкциями ЕС. При этом он не сообщил германским властям о своих «значительных активах» в стране и тем самым нарушил закон о внешнеторговой деятельности. Как сообщала год назад Suddeutsche Zeitung, власти Гамбурга прошлой весной запретили Luna покинуть порт, сочтя, что яхта подпадает под действие закона о санкциях.
Luna — 115-метровая яхта, стоимость которой оценивается почти в €400 млн. Она была построена на гамбургской верфи в 2010 году. По данным СМИ, Luna была построена по заказу российского миллиардера Романа Абрамовича, а в 2014 году ее купил господин Ахмедов, который, как писала Suddeutsche Zeitung, владеет ею через лихтенштейнский траст.