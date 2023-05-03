В Гамбурге обыскали яхту Luna, предположительно принадлежащую Фархаду Ахмедову

Сегодня, 3 мая, сотрудники Генеральной прокуратуры Франкфурта и Федерального управления уголовной полиции Германии (BKA) провели обыск на яхте Luna, пришвартованной в Гамбурге и принадлежащей «67-летнему бизнесмену из Российской Федерации». Об этом сообщило BKA. Оно не раскрывает имени владельца яхты, однако СМИ ранее сообщали, что предположительно она принадлежит российскому миллиардеру Фархаду Ахмедову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Яхта Luna

Фото: Steven Hutchings / TNN / dpa Picture-Alliance / AFP Яхта Luna

Фото: Steven Hutchings / TNN / dpa Picture-Alliance / AFP

По данным Der Spiegel, в обыске участвовало около 30 сотрудников правоохранительных органов. В заявлении BKA говорится, что владелец Luna находится под санкциями ЕС. При этом он не сообщил германским властям о своих «значительных активах» в стране и тем самым нарушил закон о внешнеторговой деятельности. Как сообщала год назад Suddeutsche Zeitung, власти Гамбурга прошлой весной запретили Luna покинуть порт, сочтя, что яхта подпадает под действие закона о санкциях.

Luna — 115-метровая яхта, стоимость которой оценивается почти в €400 млн. Она была построена на гамбургской верфи в 2010 году. По данным СМИ, Luna была построена по заказу российского миллиардера Романа Абрамовича, а в 2014 году ее купил господин Ахмедов, который, как писала Suddeutsche Zeitung, владеет ею через лихтенштейнский траст.

Яна Рождественская