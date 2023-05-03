В Сочи новый пляж откроют к 1 июня

Новый пляж в Сочи откроют к 1 июня в Адлере. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Протяженность новой пляжной территории составит около 250 м, ширина — от 50 до 150 м. В настоящее время завершаются строительные работы по благоустройству пляжа. Ранее на месте территории была зона подтопления.

«Около 10 лет назад провели берегоукрепление, подтопления прекратились, территория была без благоустройства. Новая локация становится органичным продолжением благоустроенной набережной реки Мзымта»,— отметил представитель инвестора Армен Амалян.

На пляже оборудуют террасу с бассейном и шезлонгами, систему очистки и подогрева для использования бассейна зимой, автоматические жалюзи, реагирующие на дождь, бунгало, детскую площадку, зону концертов и фуд-корт.

Анастасия Донскова

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