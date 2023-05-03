Ярославский губернатор поручил дополнительно профинансировать благоустройство военных мемориалов

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев распорядился увеличить финансирование благоустройства военно-мемориальных объектов региона, на эти цели дополнительно выделено 5 млн руб. О принятом решении сообщает пресс-служба правительства Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мемориал в Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Мемориал в Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Работы будут выполняться в рамках региональной программы «Развитие молодежной политики и патриотическое воспитание в Ярославской области». Средства направят на благоустройство, реставрацию, реконструкцию воинских захоронений, памятников и мемориалов. Субсидии доведут до муниципальных образований, но только после проведения конкурсного отбора.

«Это будет уже второй конкурсный отбор. По итогам первого победителями признаны семь проектов из Рыбинска, Переславля-Залесского, Борисоглебского, Гаврилов-Ямского, Некрасовского, Рыбинского и Ярославского районов. Таким образом, в этом году удастся привести в порядок 76 военно-мемориальных объектов и воинских захоронений за счет федеральных и областных средств»,— заявил Михаил Евраев.

В ярославском правительстве проинформировали, что 60 захоронений благоустроят на Воинском мемориальном кладбище в Ярославле. Еще 6 объектов профинансированы за счет федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который в регионе реализует ярославское правительство. Наконец, еще 9 объектов приведут в порядок в рамках областной программы по молодежной политике и патриотическому воспитанию и губернаторскому проекту «Решаем вместе». Кроме того, в рамках месячника благоустройства, инициированного ярославским правительством, уже облагородили 745 памятных мест и захоронений.