«Текст»: строительство пермского зоопарка завершится к осени 2023 года

Работы по строительству нового комплекса Пермского зоопарка планируется завершить осенью этого года. Об этом сообщает информационное агентство «Текст» со ссылкой на соцсети регионального министерства строительства. В пресс-службе краевого министерства пообещали прокомментировать ситуацию позже.

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Строительство нового зоопарка началось в 2017 году. Генподрядчиком объекта является «РЖДстрой». Ранее региональным управлением капитального строительства было принято решение о разделении этапов возведения нового зоопарка на пусковые комплексы, и на каждый из них были получены отдельные разрешения на строительство. Это было сделано для того, чтобы была возможность вводить построенные здания по мере их готовности, а не единым большим комплексом. В феврале инспекция государственного строительного надзора Пермского края выдала заключение о готовности объектов первого пускового комплекса. В начале апреля стало известно, что животных начали перевозить из старого зоопарка в новый. Всего было перевезено около 300 животных, среди которых — кролики, мелкие грызуны, домашние птицы.