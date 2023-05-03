В параде Победы 9 мая в Новочеркасске примут участие более 20 единиц техники

В торжественном параде Победы на центральной площади Новочеркасска 9 мая примут участие более 20 единиц техники, включая исторические ЗИСы и Катюши, а также танк Т-34, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

По информации властей, гусеничная техника будет снабжена специальными накладками, предотвращающими повреждение дорожного покрытия.

По центральной площади города пройдут расчеты военных Минобороны РФ, кадеты Донского императора Александра III казачьего корпуса и юнармейцы.

Охранять порядок в праздничный день будет полиция и казачьи дружины. Торжества завершатся салютом.

Анастасия Назарова