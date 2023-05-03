Застройщик зарылся в отходах

Апелляционный суд пересмотрел дело о взыскании кубанским регоператором по обращению с ТКО «Крайжилкомресурс» 95 млн руб. и процентов с банкротящегося застройщика ЖК «Седьмое небо» — ООО «Южная региональная строительная компания». Основанием для изменения решения и отказа в иске стал факт признания судом, что займ был оформлен по мнимой сделке, часть участников которой уже признаны виновными в мошенничестве. Регоператор планирует обжаловать решение. Эксперты считают, что изменить решения арбитража при наличии приговора по уголовному делу не получится.

Заем в размере 95 млн руб. был предоставлен застройщику якобы на строительства ЖК «Седьмое небо» на Западном обходе Краснодара

Фото: ООО «ЮРСК»

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд пересмотрел решение о взыскании АО «Крайжилкомресурс» (КЖКР) с ООО «Южная региональная строительная компания» (ЮРСК) 95 млн руб., переданных ранее по договору займа, и свыше 10,8 млн руб. процентов. В 2018 году кубанский арбитраж присудил эти средства КЖКР, и его требования по этому долгу в ходе процедуры банкротства застройщика даже были включены в реестр требований кредиторов. Однако впоследствии, в 2022 году, Первомайский районный суд Краснодара при рассмотрении уголовного дела о мошенничестве выяснил, что сделка имела целью вывод средств из акционерного общества. Четверо человек, замешанных в ней, были признаны виновными, еще двое, в числе которых и бывший руководитель КЖКР пока не привлечены к суду. Мнимость сделки и стала основанием для пересмотра решения о взыскании 105,8 млн руб. Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

АО «Крайжилкомресурс» зарегистрировано в июле 2001 года в Краснодаре. Основной вид деятельности предприятия — сбор неопасных отходов. Компания является региональным оператором по обращению с ТКО в Белореченской зоне деятельности. Согласно системе «СПАРК-Интерфакс», с августа 2016 года по апрель 2019 года компанию возглавлял Аведис Саферян.

Как ранее сообщал «Ъ-Кубань», бывший руководитель АО «Крайжилкомресурс» добился введения в состав учредителей ЮРСК своих знакомых, и впоследствии это юрлицо использовалось для вывода средств из КЖКР. Займ был предоставлен под высокий процент (24%) якобы для целей завершения строительства ЖК «Седьмое небо», возводившегося на Западном обходе краевого центра (объект сейчас достраивается новым инвестором). Как отмечается в приговоре Первомайского райсуда Краснодара, предоставленные застройщику средства принадлежали единственному акционеру «Крайжилкомресурса» — региональному министерству ТЭК и ЖКХ. Часть денег была получена компанией из федерального и местного бюджетов в связи с участием в краевой целевой программе «Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта».

Впоследствии заемные деньги были выведены из ЮРСК по «иным договорам» и, согласно судебному акту, похищены с участием должностных лиц застройщика и его контрагентов. Как отмечается в приговоре, в схеме вывода использовались акции Новороссийского опытно-экспериментального завода (НОЭЗ), еще одним фигурантом дела стал бывший председатель совета директоров предприятия. По информации ГУ МВД по Краснодарскому краю, господин Сеферян заочно арестован судом, в настоящее время объявлен в международный розыск, а бывший председатель совета директоров НОЭЗ — в федеральный.

На основании приговора по делу о мошенничестве конкурсные кредиторы банкротящегося ЮРСК добились отмены решения 2018 года.

«Факты, установленные приговором в отношении директора АО “Крайжилкомресурс”, являются достаточным основанием квалифицировать сделку недействительной ввиду ее ничтожности, что является основанием для отказа в удовлетворении исковых требований»,— говорится в судебном акте.

Эти обстоятельства стали также основанием для отмены решения о включении требований АО «КЖКР» на сумму свыше 125 млн руб. в реестр требований кредиторов застройщика.

В краевом министерстве ТЭК и ЖКХ «Ъ-Кубань» сообщили, что «Крайжилкомресурс» в настоящее время готовится обжаловать отказ во взыскании суммы займа в кассационном суде. Обосновывает свою позицию истец тем, что договор фактически был заключен лицами, в отношении которых приговор еще не вынесен, при этом факт перечисления денег подтвержден. Параллельно КЖКР добивается отмены решения о его исключении из реестра кредиторов в Верховном суде РФ.

Адвокат Давид Тарановский сомневается в успешности попытки «Крайжилкомресурса» обжаловать отказ в иске. «В основе решения арбитражного суда лежит приговор по уголовному делу. Единственный возможный путь — это пытаться обжаловать приговор, найдя при этом повод для восстановления сроков на обжалование»,— отмечает он. Специалист отдела банкротств агентсва «Де-Юре» Николай Полуситов с учетом наличия приговора также скептически отнесся к вероятности пересмотра решения об исключении КЖКР из реестра требований кредиторов.

Михаил Волкодав