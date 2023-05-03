Экс-директора арзамасского Центра физкультуры обвинили в злоупотреблении

Нижегородская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора арзамасского МБУ «Центр физической культуры и спорта». Мужчина обвинен по ч. 1 ст. 285 УК РФ в злоупотреблении служебными полномочиями.

По данным прокуратуры, в 2021 году Центр физкультуры и спорта заключил муниципальный контракт с ООО «Жилищно-коммунальный холдинг» на выполнение работ по благоустройству физкультурно-оздоровительной базы «Снежинка». Стоимость контракта составила более 37 млн руб.

Заведомо зная о том, что работы по асфальтированию выполнены с нарушением технологии, заказчик принял их, не предъявляя к подрядчику претензий по безвозмездному устранению недостатков, сообщили в прокуратуре. Стоимость некачественно выполненных работ превысила 4 млн руб.

Возбужденное по материалам прокурорской проверки дело передано на рассмотрение в суд.

Андрей Репин