КСП нашла нарушения почти на 49 млн рублей в МО Лисьего Носа

Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга выявила в муниципальном образовании поселка Лисий Нос более 250 нарушений, нанесших ущерб в 48,2 млн рублей, следует из материалов проверок, опубликованных ведомством. Аудиторы обнаружили на балансе МО сауну и выявили проведение необоснованных экскурсий.

Нарушения обнаружили в ходе аудита хозяйственной деятельности МО «Поселок Лисий Нос» в 2018-202 годах. Нецелевыми расходами ведомством признало почти 40,7 млн рублей. В частности, они были потрачены на необоснованные компенсации мундепам, экскурсионные туры для чиновников, оплаченные из бюджета. Сам местный бюджет был исполнен с нарушениями на 5,7 млн рублей. Еще 1,8 млн рублей был необоснованно потрачен на госзакупках.

Предыдущую проверку МО «Поселок Лисий Нос» проводил в 2021 году. Тогда по ее результатам выявили более 250 нарушений на общую сумму также свыше 48 млн рублей.

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