В Ярославль прибыла новая партия переселенцев из ДНР

3 мая в Ярославскую область прибыли жители Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прибытие жителей Донбасса в Ярославль

Фото: УМВД России по Ярославской области Прибытие жителей Донбасса в Ярославль

Фото: УМВД России по Ярославской области

Всего в регион приехало около 100 человек. На вокзале Ярославль-Главный их встретили сотрудники полиции, МЧС, волонтеры и медики.

«В сопровождении сотрудников ГИБДД автобусы с гражданами прибыли в санаторий "Сосновый бор" Гаврилов-Ямского района»,— сообщили в ведомстве.

Сотрудники управления по вопросам миграции оказали прибывшим помощь в оформлении необходимых документов. В последний раз о прибытии беженцев из Донбасса в Ярославскую область сообщалось в октябре 2022 года.

Антон Голицын