В Ярославль прибыла новая партия переселенцев из ДНР

3 мая в Ярославскую область прибыли жители Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.
Прибытие жителей Донбасса в Ярославль
Фото: УМВД России по Ярославской области
Всего в регион приехало около 100 человек. На вокзале Ярославль-Главный их встретили сотрудники полиции, МЧС, волонтеры и медики.
«В сопровождении сотрудников ГИБДД автобусы с гражданами прибыли в санаторий "Сосновый бор" Гаврилов-Ямского района»,— сообщили в ведомстве.
Сотрудники управления по вопросам миграции оказали прибывшим помощь в оформлении необходимых документов. В последний раз о прибытии беженцев из Донбасса в Ярославскую область сообщалось в октябре 2022 года.