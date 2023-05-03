Партхозактиву приготовиться

Определились основные претенденты на мандаты депутатов дум Краснокамского и Чайковского округов. На предварительное голосование «Единой России» заявились как действующие депутаты и спикеры представительных органов, так и представители промышленных предприятий, и местных элитных групп. Источники, знакомые с ситуацией в муниципалитетах, полагают, что праймериз не будут отличаться особой конкуренцией, а «Единая Россия» по итогам выборов может получить большинство вакантных мандатов. Эксперты в прогнозах расходятся.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В Прикамье завершился период подачи документов на предварительное голосование (праймериз) «Единой России» по выборам дум Краснокамского и Чайковского городских округов. Как сообщили «Ъ-Прикамье» в реготделении «Единой России», на предварительное голосование по выборам депутатов Краснокамской думы зарегистрировалось 63 участника, в том числе 34 беспартийных, а также 22 сторонника и семь членов «Единой России». В среднем конкурс на один мандат составляет три человека.

На праймериз заявились десять действующих депутатов: председатель думы Дмитрий Чеплыгин (округ №11), а также Дмитрий Бабкин (округ №2), Юрий Ильюшенко (округ №3), Юрий Пушкарев (округ №7), Дмитрий Теплов (округ №10), Светлана Макарова (округ №13), Юрий Нежданов (округ №14), Андрей Вяткин (округ №17), Вадим Артемов (округ №18) и Ринат Разутдинов (округ №19).

В предварительном голосовании участвуют и представители крупных местных предприятий — ЦБК «Кама» (ООО «Кама») и Уральского завода противогололедных материалов (УЗМП). Так, ООО «Кама» представляют главный конструктор Андрей Васильев (округ №9) и начальник производства ОСВ Сергей Южанин (округ №16).

С УЗМП источники, знакомые с ситуацией в муниципалитете, связывают помощницу гендиректора предприятия, депутата заксобрания Пермского края Надежду Третьякову (округ №12). Отметим, что госпожа Третьякова является супругой прокурора Краснокамска Михаила Третьякова. С ним конфликтуют председатель думы Дмитрий Чеплыгин и глава Краснокамска Игорь Быкариз. Получить комментарий Игоря Быкариза не удалось, он не ответил на звонок по известному редакции номеру телефона.

Кроме того к кандидатам-промышленникам можно отнести директора Краснокамского ремонтно-механического завода Дмитрия Теплова, руководителя местного филиала АО «Газпром газораспределение Пермь» Эдуарда Жигалова (округ №20) и заместителя гендиректора АО «Пермтрансжелезобетон» Рината Разутдинова.

На праймериз заявилась также замдиректора ООО «Уральская компания» по правовым вопросам Светлана Иванова (округ №4). «Уральская компания» управляет многоквартирными домами, одним из учредителей фирмы является руководитель регионального отделения партии «Яблоко» и экс-депутат Краснокамской думы Ольга Колоколова. Госпожа Колоколова от комментариев отказалась.

Собеседники также отмечают среди заявившихся на праймериз «Единой России» кандидатов, близких к депутату заксобрания от КПРФ, экс-спикеру земсобрания Краснокамского района Игорю Малых. В частности, к его команде относят спикера Дмитрия Чеплыгина.

Сам Игорь Малых говорит, что «прожил в Краснокамске всю жизнь и со многими выстроил нормальные отношения». «С кем-то дружеские, с кем-то товарищеские, с кем-то деловые. У всех одна задача — развивать город, никакие политические интриги тут неуместны»,— считает депутат. При этом он добавил, что будет поддерживать кандидатов от КПРФ, а «у „Единой России“ есть свои кураторы». По словам Игоря Малых, по итогам выборов коммунисты планируют получить два-три мандата.

Источник, знакомый с предвыборной ситуацией в Краснокамске, отмечает, что список кандидатов на праймериз — результат переговоров. «В списке нашлось место всем основным группам интересов: кандидатам от главы городского округа, промышленных предприятий, крупных коммунальных компаний, депутатов заксобрания. Так что конфликты во время предварительного голосования маловероятны»,— полагает собеседник.

На предварительное голосование по выборам депутатов думы Чайковского городского округа, согласно данным реготделения «Единой России», зарегистрировалось 76 человек, в том числе 43 беспартийных, 23 сторонника и 10 членов «Единой России». В среднем конкурс на один мандат, как и на предварительном голосовании в Краснокамске, составляет три человека. Напомним, что в этом году выборы в Чайковском пройдут по одномандатным округам, ранее депутаты избирались по многомандатным округам.

Из действующих депутатов думы на праймериз заявились: председатель думы Михаил Шубин (округ №19), Евгений Мозуль (округ №1), Андрей Глухов (округ №23), Владимир Левашов (округ №22), Ольга Семенова (округ №18), Татьяна Кузнецова (округ №3), Андрей Филатов (округ №10), Сергей Поспелов (округ №13) и Равиль Гараев (округ №12).

Собеседники, знакомые с ситуацией в Чайковском, отмечают, что в праймериз также участвует группа молодых предпринимателей и общественников. Они связаны с общественной организацией «Развитие спорта. Наш дом — город Чайковский». Ее президентом является замдиректора ООО «Ураллифтэксплуатация» Дмитрий Чепкасов, выдвинувшийся на предварительное голосование по округу №8. «К этой группе можно отнести 10–12 участников праймериз»,— добавил один из источников, однако не назвал конкретных фамилий.

Среди участников праймериз есть также двое кандидатов, связанных с «Газпромом»: начальник Чайковского линейного производственного управления магистральных газопроводов — филиала ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Владимир Левашов (округ №22) и действующий депутат думы, начальник культурно-спортивного центра филиала «Газпром трансгаз Чайковский» Евгений Мозуль.

Электронное предварительное голосование «Единой России» будет проходить с 22 по 28 мая. Регистрация избирателей на сайте предварительного голосования — с 17 апреля по 26 мая. Результаты планируется объявить 30 мая. Победители праймериз будут выдвинуты партией власти на выборы, которые пройдут в сентябре этого года.

Собеседник, близкий к администрации губернатора Пермского края, оценивает этап выдвижения кандидатов на праймериз как «спокойный»: «Пока все по плану, без неожиданностей. Конкуренции особой на праймериз не вижу, все в рамках достигнутых договоренностей с местными группами интересов».

Источники, знакомые с подготовкой избирательной кампании, прогнозируют, что в Краснокамске «Единая Россия» по итогам выборов может получить примерно 16–18 из 20 вакантных мандатов, в Чайковском — 20–23 из 25 мандатов. При этом один из собеседников утверждает, что КПРФ может составить серьезную конкуренцию «Единой России» в Чайковском. «С остальными партиями в Чайковском еще можно договариваться, поделиться мандатами, с коммунистами же — вопрос принципиальный»,— считает источник.

Депутат заксобрания от КПРФ, бывший вице-спикер Чайковской думы Алексей Наборщиков заявил «Ъ-Прикамье», что местное отделение КПРФ «рассчитывает на победу». «Планируем выдвигаться во всех округах. Команда собрана, штаб работает с сентября. Все средства для предвыборной агитации в наличии»,— пояснил депутат.

Политтехнолог Виктор Соколов уверен, что «опасность» КПРФ для «Единой России» в Чайковском переоценена. «Дело не столько в коммунистах, сколько в запросе на политическую альтернативу, новые лица во власти, способные принимать взвешенные, быстрые и эффективные решения. Коммунисты ведут себя ярко и провокационно, что одновременно может как привлечь избирателей, так и создать образ „несерьезных“, гротескных кандидатов»,— полагает эксперт.

«На муниципальном уровне выигрывают не партии, а конкретные люди. Проблема „Единой России“ в том, что списки формировались главами территорий, которые, опасаясь политической конкуренции, постарались не включать туда слишком самостоятельные фигуры, потенциальных лидеров. Отсутствие таких людей может повлиять на результат»,— добавил Виктор Соколов.

Директор «Центра стратегических коммуникаций» Сергей Ильин считает спокойный ход праймериз свидетельством эффективной работы внутриполитического блока администрации губернатора Пермского края. «Краевые власти занимались оценкой конфликтов в территориях, нивелировали их. Уже сейчас видно то, что кампания в Краснокамске пройдет в целом спокойно и управляемо. Хотя тут многие ждали красочного предвыборного шоу. Его не будет. В Чайковском понятные и традиционные риски от оппозиционных кандидатов захеджированы переходом на одномандатную систему избрания депутатов. У оппозиции тут кадровый голод начнется после загибания пальцев на одной руке. В целом на данном этапе можно сказать, что праймериз „Единой России“, как и их итоги, станут основным сценарием избирательной кампании»,— предполагает эксперт.

Константин Кадочников