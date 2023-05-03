Рэпер Loqiemean заявил об отмене концерта в Екатеринбурге и других городах России. Ранее с требованием о запрете проведения мероприятий в Генпрокуратуру обратилась председатель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, по мнению которой артист выступает против спецоперации РФ на Украине.

«По поводу отмены концертов. Я был готов к тому, что концерты могут запретить, так как с полной ответственностью подхожу к своему творчеству. Надеюсь, смогу вернуться на сцену через какой-то период времени. Если кто-то решит оставить билет на память, мы об этом вспомним»,— написал артист в своем telegram-канале.

Концерт должен был пройти 14 мая в концерт-холле «Свобода». Организаторы сообщили, что тур Loqiemean отменяется «по независящим от организатора и артиста причинам». По словам рэпера, провести концерты оказалось невозможным во избежание проблем у площадок. Команда артиста написала обращение в Лигу Безопасного Интернета для разъяснения ситуации.

Диана Сунагатуллина

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