В Краевом клиническом госпитале откроют отделение реабилитации участников СВО

В Краевом клиническом госпитале планируют открыть отделение стационарной реабилитации участников спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Кроме основных методов лечения здесь применяются современные методики восстановления: физиотерапия, рефлексотерапия, мануальная терапия, психотерапия и лечебная физкультура»,— говорится в сообщении.

В отделении реабилитации смогут оказывать помощь лицам, получившим ранения, контузии или заболевания в ходе спецоперации, как отметила вице-губернатор Анна Минькова.

Госпиталь посетила председатель Фонда господдержки участников СВО «Защитники Отечества» Анна Цивилева. Она отметила, что медучреждение достаточно оснащено необходимым оборудованием и квалифицированными медицинскими работниками.

Анастасия Донскова

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