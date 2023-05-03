«Челябкрансервис» поставил на Алтай инновационный железнодорожный кран

Завод «Челябкрансервис» поставил по заказу службы военных перевозок ОАО «РЖД» на Алтай инновационный дизель-электрический кран на железнодорожном ходу ЭДК-25. Об этом сообщают в министерстве промышленности и природных ресурсов Челябинской области.

Грузоподъемность полноповоротного стрелового крана ЭДК-25 составляет 25 т. Он предназначен для погрузочно-разгрузочных работ на железнодорожных путях промышленных и добывающих предприятий, ГОКов, транспортно-логистических комплексов и портов. ЭДК-25 стал первым в России краном с дизель-генератором, механизмы которого оснащены установкой частотного преобразования скоростей — она обеспечивает мягкость хода и плавность движения крана. Также на грузоподъемной машине установлены гидравлические домкраты выносных опор.

«Ранее на российских железнодорожных кранах применялись винтовые домкраты, открывающиеся вручную. Это была трудоемкая и длительная операция. Теперь открытие домкратов стало автоматизированным и сокращает до минимума ручной труд», — отмечают в минпроме региона.