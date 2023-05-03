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Скульптуру беспризорников установили в центре Дзержинска

У памятника Феликсу Дзержинскому на центральной площади Дзержинска установили новую скульптуру – полутораметровые фигуры двух мальчиков-беспризорников. Об этом сообщили в администрации города.

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Фото: администрация Дзержинска

Фото: администрация Дзержинска

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Фото: администрация Дзержинска

Фото: администрация Дзержинска

«Композиция символизирует деятельность Феликса Дзержинского в сфере борьбы с детской беспризорностью в 20-х годах XX века»,— сказано в сообщении.

Фигуры мальчиков изготовлены в технике бронзового художественного литья. Дети изображены в полупальто, шапках, грубых ботинках и коротких штанах – типичной одежде того времени.

О планах установить скульптуру сообщалось летом 2022 года. Тогда предполагалось, что фигура будет одна, и ее установка обойдется в 7 млн руб. Некоторые жители Дзержинска выступили против композиции, и теперь, когда памятник открыли, возмущены, что их мнение не учли.

Анастасия Еремина

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