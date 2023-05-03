Краевой «Автовокзал» не смог выбраться из убытков

Чистый убыток ПКГУП «Автовокзал» по итогам 2022 года составил 145,2 млн руб. Такие данные содержатся в финансовой отчетности, опубликованной в «СПАРК-Интерфакс». Таким образом, чистый убыток предприятия по сравнению с 2021 годом сократился на 11,7 млн руб. Выручка предприятия сократилась с 578,7 млн руб. в 2021 году до 545,7 млн руб. в 2022-м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ПКГУП «Автовокзал» ранее управляло сетью автовокзалов, автостанций и билетных касс в Пермском крае. Летом 2021 года автовокзалы и автостанции региона были переданы в концессию их бывшему арендатору — ООО «Автовокзалы Прикамья», а краевое предприятие сосредоточилось на пассажирских перевозках. В собственности ПКГУП «Автовокзал» находятся 84 автобуса, работающие на двух городских и шести пригородных маршрутах. Также оно имеет десять автоэвакуаторов, которые осуществляют эвакуацию транспорта на территории Перми и Пермского округа. Выручка ПКГУП «Автовокзал» в 2021 году составила 578,7 млн руб., чистый убыток — 156,9 млн руб. В этом году начался процесс реорганизации предприятия в акционерное общество.