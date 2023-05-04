Прокуратура не смогла изъять машину у бывшей сотрудницы министерства АПК

Пермский краевой суд отказал прокуратуре края в удовлетворении представления на решение суда первой инстанции, который отказал в удовлетворении требований об обращении в доход государства автомобиля Toyota C-HR, принадлежащего экс-сотруднице краевого министерства АПК Наталье Пашковой. С просьбой провести проверку в отношении чиновницы в надзорный орган обратилась администрация края, поскольку, по мнению последней, госпожа Пашкова не смогла подтвердить объем доходов, которые бы позволили ей в 2020 году приобрести машину за 2,068 млн руб. Прокуратура согласилась с версией заявителя и обратилась в суд.

В иске надзорный орган указал, что совокупный доход Натальи Пашковой в 2017–2019 годах составил чуть больше 80,5 тыс. руб.; кроме того, она получила 108 тыс. руб. в качестве пособия по уходу за ребенком. Таким образом, сумма расходов на приобретение автомобиля превышает доходы на 1,879 млн руб.

Сама госпожа Пашкова с расчетами прокуратуры не согласилась. На этапе проверки она указала, что перед покупкой Toyota продала другой автомобиль за 600 тыс. руб., а еще 1,468 млн руб. составляют ее накопления за предыдущие годы. Также она сообщила, что ранее трудилась в коммерческих организациях, где заработала более 13,7 млн руб., при этом в 2014 году она продала машину Subaru Forester за 580 тыс. руб. Кроме того, Наталья Пашкова представила документы, согласно которым в 2012–2013 годах сдавала по доверенности от физлица коммерческие помещения в аренду. По договоренности с владельцем она оставила себе полученный доход в размере 7 млн руб. В свою очередь, прокуратура настаивала, что пользоваться средствами от сдачи в аренду Наталья Пашкова не могла; кроме того, она является финансово несостоятельной, поскольку имеет кредиты.

Пермский райсуд в итоге с позицией надзорного органа не согласился. Как отмечается в решении от 8 декабря прошлого года, сумма расходов госпожи Пашковой в 2013–2020 годах составила чуть меньше 13 млн руб., а доходов — 23 млн руб. Таким образом, она могла собрать средства на автомобиль стоимостью 2,068 млн руб. Это решение прокуратура попыталась оспорить в краевом суде, но в удовлетворении представления было отказано.