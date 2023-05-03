В Екатеринбурге зафиксирован температурный рекорд с 1979 года

В Екатеринбурге 3 мая суточный максимум температуры воздуха достиг +27,8°, что на 1,9° выше прежнего рекорда, отмеченного в этот день в 1979 году. Об этом рассказала главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко. Аномально теплая погода удержится в южных районах Свердловской области до 7 мая.

Завтра, 4 мая, на юге региона ожидается переменная облачность, на севере облачно с прояснениями, местам кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью составит +9°…+14°, на севере до +4°, днем она поднимется до +22°…+27°, на севере — до +17°. Ветер юго-западный, западный с порывами до 15 м/с, на севере — до 27 м/с.

Диана Сунагатуллина

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