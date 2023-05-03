Контрольно-счетная палата Кубани выявила в 2022 году 20 тысяч нарушений

Контрольно-счетная палата Краснодарского края по итогам 2022 года провела 244 проверочных мероприятия на 1,5 тыс. объектов контроля. В общей сложности аудиторы выявили за год 20 тыс. нарушений, заявила в ходе отчета в Законодательном собрании Кубани заместитель председателя КСП Наталья Романец.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Краснодарского края Наталья Романец

Фото: пресс-служба ЗСК Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Краснодарского края Наталья Романец

Фото: пресс-служба ЗСК

Для устранения нарушений палата внесла 264 представления и направила девять предписаний, отметила госпожа Романец. По ее словам, особое внимание во время проведения проверок уделялось качеству государственного управления. Приоритетом она назвала социальную сферу, развитие которой способствует улучшению качества жизни населения региона.

В Заксобрании региона отметили, что проводимый финансовый контроль основывался не только на критических оценках бюджетных процессов, он был направлен на совместную с органами власти работу по повышению результативности государственного управления. Глава финансово-бюджетного комитета ЗСК Иван Артеменко подчеркнул, что необходимо также принимать исчерпывающие меры по выявленным нарушениям, чтобы не допустить их в дальнейшей работе участников бюджетного процесса.

Спикер краевого парламента Юрий Бурлачко, комментируя отчет Контрольно-счетной палаты региона, заявил об эффективной системе взаимодействия Законодательного собрания и КСП.

«Время движется вперед, меняются задачи и подходы. В этой связи нам необходимо продумать новый формат совместной работы. Речь идет о контроле за реализацией краевых государственных программ. Аудиторам необходимо уделить внимание анализу промежуточных результатов их исполнения. Отчеты палаты следует синхронизировать с отчетами краевых министерств и департаментов в Законодательном собрании. Это позволит повысить эффективность исполнения государственных программ»,— предложил он.

Леонид Ломакин

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