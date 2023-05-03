В Ленобласти накануне Дня Победы пройдет 50 церемоний захоронения останков бойцов РККА

В преддверии Дня Победы в Ленинградской области состоится 50 церемоний захоронения останков бойцов РККА, принимавших участие в боях на территории региона в годы Великой Отечественной войны, сообщила председатель комитета по молодежной политике региона Марина Григорьева.

«В этом году волонтеры подняли около 3 тыс. останков, которые будут захоронены. Пройдут 50 церемоний перезахоронений»,— сказала чиновница (цитата по «Интерфаксу»).

Сейчас, по ее словам, в области в полях работают более 3 тыс. поисковиков.

В свою очередь председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленобласти Александр Тимков отметил, что регион продолжает облагораживать памятные места к празднику. К настоящему моменту из 729 мемориальных мест приведены в порядок 710, включая братские могилы.

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