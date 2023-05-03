В Ярославле начали рассматривать дело о банковской тайне

Кировский районный суд Ярославля начал рассматривать уголовное дело Ильи Гофтмана, обвиняемого в разглашении сведений, составляющих коммерческую и банковскую тайну (ч. 2 ст. 183 УК РФ) и превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщили в Ярославском областном суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд по делу Ильи Гофтмана в Ярославле

Фото: Ярославский областной суд Суд по делу Ильи Гофтмана в Ярославле

Фото: Ярославский областной суд

Господин Гофтман работал управляющим операционным офисом «Ярославский» банка ВТБ. По версии следствия, в период с апреля 2020 года по февраль 2021 года подсудимый незаконно разгласил должностному лицу органа государственной власти Ярославской области сведения о кредитном соглашении между банком и группой компаний. Сведения составляли коммерческую и банковскую тайну и содержали данные о сумме ссуды, поручителях, условиях кредитного договора, информацию о сделках юридических лиц с другими компаниями. Как полагает обвинение, Илья Гофтман передал информацию «с целью поднятия личного авторитета среди представителей органов местной власти».

Кроме того, подсудимый обвиняется в том, что в период с ноября 2020 года по декабрь 2020 года дал указание сотрудникам банка требовать от представителей юридических лиц в качестве залога акции и доли в уставном капитале организаций. Такие действия объяснялись решением кредитного комитета головного офиса банка об установлении кредитного лимита данным юридическим лицам. Следствие полагает, что сведения об этом были недостоверными, подсудимый дал указание своим подчиненным внести их в выписку из решения кредитного комитета.

«В результате действий подсудимого было сорвано заключение группой компаний ряда сделок. Организации нанесен ущерб на сумму свыше 16 млн руб.»,— сообщили в Ярославском областном суде.

Илья Гофтман был задержан сотрудниками УФСБ России по Ярославской области 23 марта 2021 года.

В ходе судебного заседания 3 мая сторона защиты ходатайствовала об изменении меры пресечения подсудимому с запрета определённых действий на подписку о невыезде. Суд ходатайство отклонил. Подсудимому по-прежнему запрещено пользоваться мобильным телефоном и выходить в интернет. По словам защитников, господин Гофтман от работы в банке не отстранен, но и не может работать из-за меры пресечения.

Алла Чижова