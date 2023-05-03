Sunlight заплатил крупный штраф за недостоверную рекламу

Сеть ювелирных магазинов Sunlight (ООО «Солнечный ветер») оплатила штраф в размере 300 тыс. руб. за распространение недостоверной рекламы о своем долголетии. Деньги поступили в федеральный бюджет, сообщает управление ФАС России по Челябинской области.

Нарушение весной 2022 года зафиксировало Челябинское УФАС. В поисковой системе Google распространялась реклама с текстом «Ювелирный магазин Sunlight … Более 20 лет на рынке». Но по данным ЕГРЮЛ, ООО «Солнечный свет» (коммерческое обозначение Sunlight) было зарегистрировано 20 февраля 2016 года. Соответственно реклама содержала не соответствующие действительности сведения.

По предписанию Челябинского УФАС, в мае прошлого года компания перестала распространять недостоверную информацию.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в 2022 году Sunlight оплатил в бюджет штраф в 200 тыс. руб. за недостоверную рекламу о ликвидации магазинов.