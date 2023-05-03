Корь пройдет тест

Частные медицинские лаборатории стали делать ПЦР-тестирование на вирус кори. Исследование проводится для людей с подозрением на корь, но без характерных симптомов, а также для тех, кто контактировал с заболевшими, уточняют «Ведомости».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В лабораториях «ЛабКвест» “Ъ FM” пояснили, что анализ обойдется примерно в 2 тыс. руб. Результаты будут готовы на следующий день после сдачи теста: «У нас есть как тест на антитела G, так и ПЦР-исследование кори. Будет браться мазок из ротоглотки, соскоб стоит 1 490 руб., взятие соскоба — 395 руб., то есть общая стоимость — 1 885 руб.

Если вы хотите еще сдать тест на антитела к кори, с учетом 15-процентной скидки общая цена будет 959 руб. 50 коп. Если вы сделаете ПЦР, то узнаете стадию заболевания на ранних сроках — инкубационная она или острая. Также есть антитела М, которые показывают заболевание на данный момент, то есть острую форму. Они выделяются примерно на 5-7 день».

Подобное исследование также планирует запустить сеть «Гемотест». Но большинство лабораторий вводить ПЦР-тестирование не планирует. Медики предупреждают, что это бесполезная процедура. Она не способна диагностировать корь, пояснила медицинский директор международной сети независимых клинико-диагностических лабораторий «Ситилаб», кандидат медицинских наук Ирина Терещенко:

«Корь — известная инфекция, и по ней есть достаточно жесткие клинические рекомендации. Могу точно сказать, что в них мало лабораторной диагностики в принципе.

То есть в условиях эпидемиологической волны даже не смотрят титр антител — нужно просто идти и прививаться. Практически все диагностические точки в этих рекомендациях прописаны с момента появления сыпи. У заболевших корью, в отличие от того же COVID-19, она есть.

ПЦР смотрится при какой-то сложной клинической ситуации, когда нужно что-то подтвердить. Если мы все сейчас пойдем делать этот тест и у кого-то он окажется положительным, то факт наличия нуклеинового материала не будет означать заболевание. Если у меня на миндалинах РНК вируса кори, это не значит, что я носитель и распространитель, у меня просто РНК вируса кори. В каком она состоянии — в активированном, ослабленном, активном, — понятия не имею.

Также непонятно, что делать дальше: изолироваться, прятаться, полоскать рот. Это просто выделение нуклеинового материала. Если у человека положительный тест, возможно, он просто транзиторно шел, зацепил эту корь, но потом иммунная система на миндалинах с ней справилась бы, если бы он не зашел в эту лабораторию. Единственный правильный лабораторный анализ — иммуноглобулины G в парной сыворотке с момента появления сыпи. Он помогает врачам в диагностике заболевания и его контроле. А ПЦР не дает ничего».

С начала этого года в России корью заболели более 1 тыс. человек, сообщала в конце апреля главный санитарный врач Анна Попова. Она говорила, что иммунизация от кори составляет 97% и большинство россиян привиты или переболели в детстве. С 3 апреля и до конца этого года Попова обязала региональные власти обеспечить так называемую подчищающую иммунизацию населения и трудовых мигрантов. Всего она должна охватить более 1,5 млн человек. По словам представителя Роспотребнадзора, около 500 тыс. уже привились.

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Светлана Белова