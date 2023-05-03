Chery открыла прием заказов на гибридный кроссовер Tiggo 8 Pro е+

Компания Chery открыла прием заказов на гибридный кроссовер — бензо-электрический Tiggo 8 Pro е+ доступен для предзаказа.
Chery Tiggo 8 Pro е+
Фото: Chery
235-сильная гибридная модель будет иметь три двигателя. Бензиновый 147-сильный 1,5-литровый двигатель внутреннего сгорания дополнен двумя электромоторами суммарной мощностью 88 л.с., а сочетается силовая установка с трансмиссией DHT.
На стадии предзаказов в комплекте с автомобилем покупатели получат домашнюю зарядную станцию мощность 7 кВт и сертификат на ее установку. Официальный старт продаж Chery Tiggo 8 Pro е+ будет дан в мае — ближе к выходу модели на рынок раскроют ее оснащение и стоимость.
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