Офисы становятся гибкими

Несмотря на то, что рынок коворкинга в Удмуртии находится на начальном этапе развития, эксперты считают, что у него есть перспективы для развития. По мнению участников рынка, в современном мире, который подвержен кризисам, гибкий офис — удобный и экономный вариант для расположения команды. Они также говорят, что каждый коворкинг обладает своими особенностями и подходит определенному сегменту клиентов. Чаще всего коворкингом пользуются специалисты и команды из ИТ-сферы, финансовой отрасли, технические специалисты. У большинства коворкингов аренда рабочего места за день стоит 500 руб., за месяц цены варьируются в пределах 5-12 тыс. руб. Эксперты считают, что коворкинг востребован в основном у небольшого бизнеса или компаний, которые только встают на ноги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На сегодняшний день в Ижевске насчитывается порядка десяти коворкингов, согласно «Яндекс Картам». Как минимум два из них уже закрылись, выяснил корреспондент «Ъ-Удмуртия». Собственные коворкинги работают в Удмуртском госуниверситете и Корпорации развития Удмуртии. Большинство руководителей гибких офисов сходятся во мнении, что коворкинги пользуются спросом. Однако некоторые считают, что эта сфера только развивается, поэтому население еще пока только привыкает к мысли о работе в офисном пространстве. По мнению представителя коворкинга SkyWork, на данный момент необходимости увеличивать площади таких офисов нет. В технопарке «Нобель» считают, что коворкинги в Ижевске глубоко специализированные и не работают в прямом их понимании. «Наше пространство, скорее, предназначено для проведения ивентов организаций, питчей стартапов»,— сказали специалисты технопарка «Нобель».

Основатель коворк-студии «Библиотика» Сергей Грудцын рассказал «Ъ-Удмуртия», что их целью было не только открыть коворкинг, но и сделать доступной их частную библиотеку, в которой 2,5 тыс. позиций профессиональной литературы, а также проводить обучающие лекции, мастер-классы и дизайн-практики. «Мы не можем полноценно сравнивать себя с типичными коворкингами, у нас несколько иной формат, более гибкий. И наш формат широко известен в узких кругах среди сообществ дизайнеров и предпринимателей»,— поделился господин Грудцын.

По мнению директора коворкинга Fun(c) Алексея Кутергина, гибкий офис, в первую очередь, удобен для бизнеса.

«Это диктует современный мир. Такое положение бизнеса, когда у вас нет долгосрочных обязательств, вы можете в любой момент расширить или уменьшить команду или на следующий день встать и уйти, не надо возить с собой мебель и оргтехнику. Поэтому в современном мире, который подвержен кризисам, это довольно хороший вариант расположения команды»,— прокомментировал господин Кутергин.

Чаще всего коворкингом пользуются специалисты из ИТ-индустрии, финансовой сферы, дизайнеры и технические специалисты, говорят участники рынка. При этом, как говорит Алексей Кутергин, сферы пользователей гибкими офисами не ограничены, например, сейчас у них размещается строительная фирма. «У нас много постоянных резидентов, которые заключают долгосрочные договоры и сидят по несколько лет. Но бывают и те, кто разово приходит “с улицы”. У нас коворкинг рассчитан на 250-300 мест, в день бывает около 200»,— поделился господин Кутергин.

В SkyWork в среднем в день проходит от 10 до 17 человек, при проведении мероприятий загруженность доходит и до 30 человек. «Всего вместимость — 65 рабочих мест на 500 кв. м творческого пространства», — рассказали в SkyWork.

У большинства коворкингов для аренды рабочего места представлены несколько тарифов. Как правило, за день аренды одного места придется заплатить 500 руб., месячные тарифы варьируются в пределах 5-12 тыс. руб. в зависимости от дополнительных услуг, которые включают не только рабочее место, но и бесплатное пользование оргтехникой, кухней, интернетом и многое другое. Некоторые коворкинги предоставляют доступ в спортзал, игровые и лаунж-зоны.

Участники рынка сходятся во мнении, что конкуренция в их сфере невысокая. В SkyWork сказали, что каждый коворкинг в Ижевске обладает своими уникальными особенностями и подходит определенному сегменту клиентов. По мнению Сергея Грудцына, коворкинги в Ижевске между собой особо не конкурируют, соревнуются за внимание клиентов они скорее с кафе, где достаточно заплатить за чашку кофе и можно работать весь день. Он считает, что для развития сферы необходимо объединяться.

«Очень важно вдохновить ребят. Если у них есть желание сделать что-то хорошее, открыть какой-то необычный коворкинг, пусть они зовут делать это вместе, пусть объединяются. Именно формирование сообщества изменит этот мир к лучшему, именно предпринимательское сообщество сделает это, а не государство или кто-то еще»,— подчеркнул господин Грудцын.

Председатель правления Лиги предпринимательства Удмуртии Виктор Любимов отмечает, что в Ижевске выбор коворкингов небольшой, однако он видит положительные перспективы для развития этой сферы. «Сейчас часть предпринимателей чаще сидят в кафе с ноутбуком и не привязывается к аренде помещений. Хотелось бы, чтобы коворкинги были более демократичными по ценам, более доступными. Чтобы предлагали не только рабочее место, но и широкий выбор дополнительных сопутствующих услуг. Тогда их популярность будет расти»,— прокомментировал господин Любимов.

Рынок коворкинга востребован, потому что он позволяет не снимать помещение, особенно — стартапам и небольшому бизнесу, а также компаниям, которые только встают на ноги, которым, может быть, и не нужно помещение или у них еще нет достаточно денег, говорит первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. «Коворкинг очень удобен: ты приходишь и работаешь столько времени, сколько тебе нужно, ты получаешь wi-fi, там есть кухня, соответственно, есть определенные часы работы. При этом есть прямая зависимость цены коворкинга от местоположения — того, насколько там уютное помещение и, в принципе, какие там условия работы. Какие бы они ни были, это все равно дешевле, чем сразу снимать свое помещение, поэтому коворкинги будут востребованы»,— прокомментировал господин Сигал. Однако все зависит от тенденций и предложений, которые будут на рынке аренды. Несмотря на все, это хороший формат, заключил эксперт.

Татьяна Колегова

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