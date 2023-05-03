Основатель бренда «Увелка» скончался в Челябинской области

В Челябинской области простятся с основателем продовольственной компании «Ресурс» (торговая марка «Увелка») Владимиром Зяблиным. Он скончался на 66 году жизни, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.

Владимир Зяблин родился в 1957 году в Троицке. В 1979 году окончил Челябинский институт механизации и электрификации сельского хозяйства. Работал главным инженером в объединении «Новотроицкое», где проектировал и строил зерноперерабатывающие линии. В 1990-е создал предприятие в Увельском районе, которое под его руководством превратилось в одну из крупнейших продовольственных компаний РФ. Сейчас «Увелка» занимает почти пятую часть внутреннего рынка круп и хлопьев в варочных пакетах.

«Память об этом неординарном человеке, выдающемся организаторе производства, внесшем особый значимый вклад в развитие агропромышленного комплекса Челябинской области, навсегда останется в наших сердцах», – говорится в сообщении минсельхоза области.

Прощание с Владимиром Зяблиным состоится 4 мая в Доме культуры «Горняк» в поселке Увельский.