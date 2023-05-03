Доля ипотечных кредитов на вторичное жилье в Челябинской области выросла до 85%

В Челябинской области растет доля ипотечных кредитов, выдаваемых для покупки жилья на вторичном рынке. Как сообщает «Циан. Аналитика», если в первом квартале прошлого года на готовое жилье в регионе приходилось 75% займов, то в январе-марте этого года – уже 85%. В целом по России этот показатель вырос с 65% до 72% соответственно.

Всего за первые три месяца 2023-го южноуральцы оформили 10980 ипотечных кредитов. Доля просроченной задолженности по ипотеке на первичном рынке в Челябинской области составляет 0,12%, на вторичном – 0,46%.

Авторы исследования отмечают, что область входит в число регионов, для которых было бы актуальным субсидирование ставки на вторичном рынке. В числе субъектов, где на готовое жилье приходится не менее 85% займов, входят также Саратовская и Омская области, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Чечня.